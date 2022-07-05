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Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE 05.07.2022, 15:19
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah Köyü mevkiinde saat 11.00 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 68 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, 11 hektarlık alan yangında zarar gördü.

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