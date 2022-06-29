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Çanakkale’de yasa dışı kenevir eken şahıs tutuklandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yasa dışı kenevir ektiği tespit edilen İ.Ö. yakalanarak cezaevine gönderildi.

ÇANAKKALE 29.06.2022, 10:33
Çanakkale’de yasa dışı kenevir eken şahıs tutuklandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yasa dışı kenevir ektiği tespit edilen İ.Ö. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Akköy köyünde ormanlık alanda 300 kök kenevir bitkisi tespit edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucu İ.Ö. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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