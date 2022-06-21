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Çanakkale’de uyuşturucuya karşı 2 ayda 24 operasyon

Çanakkale’de son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

ÇANAKKALE 21.06.2022, 16:28
Çanakkale’de uyuşturucuya karşı 2 ayda 24 operasyon

Çanakkale’de son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ve yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik son 2 ayda uyuşturucu madde arama köpekleri Roket ve Tatbik’ in de katılımıyla 24 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, 2 bin 426 kök kenevir, 36 kök skunk, 13 gram metamfetamin, 150 gram bonzai, 565 gram kubar esrar, 6 gram eroin, 7 gram kokain, 8 adet uyuşturucu hap ve 6 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirilirken, 36 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

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