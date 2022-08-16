banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Çanakkale’de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE 16.08.2022, 13:00
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Çanakkale’de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda, bin 643 kök kenevir, 120 gram metamfetamin, 73 gram kubar esrar, 189 gram kenevir tohumu, 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık