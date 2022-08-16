Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Çanakkale’de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda, bin 643 kök kenevir, 120 gram metamfetamin, 73 gram kubar esrar, 189 gram kenevir tohumu, 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.