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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

ÇANAKKALE 18.09.2020, 13:12
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale kent merkezi ve Yeni ilçesi ile köylerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda; 300 gram esrar maddesi, 50 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 120 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği, 8 adet 9 mm tabanca fişeği,1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla muhafaza altına alınırken, şüpheli S.G., Ö.A., K.G., ve ŞD. gözaltına alındı.

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