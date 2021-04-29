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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ÇANAKKALE 29.04.2021, 18:03
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Lapseki ilçesinde kullanmak için 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan İ.S. ve M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.