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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE 29.04.2021, 18:03
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Lapseki ilçesinde kullanmak için 100 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan İ.S. ve M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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