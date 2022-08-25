Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 253 bin 942 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 253 bin 942 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7’sini otomobil, yüzde 30,3’ünü motosiklet, yüzde 13,4’ünü kamyonet, yüzde 4,1’ini traktör, yüzde 2,9’unu kamyon, yüzde 0,3’ünü otobüs, yüzde 0,2’sini minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, kamyonette yüzde 62,4, otomobilde yüzde 26,0, kamyonda yüzde 9,7 artarken minibüste yüzde 46,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,8, traktörde yüzde 37,0, motosiklette yüzde 25,7 ve otobüste yüzde 11,7 azaldı.