Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 248 bin 902 oldu

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 248 bin 902 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2’sini otomobil, yüzde 21,6’sını kamyonet, yüzde 12,6’sını motosiklet, yüzde 4,5’ini kamyon, yüzde 4,5’ini traktör, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Çanakkale’de ise Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 248 bin 902 olduğu bildirildi.