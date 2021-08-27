Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 244 bin 699 oldu

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 244 bin 699 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,0’ını otomobil, yüzde 24,3’ünü motosiklet, yüzde 14,7’sini kamyonet, yüzde 3,7’sini traktör, yüzde 2,5’ini kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,1 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 55,6, otomobilde yüzde 21,8, minibüste yüzde 14,8, kamyonda yüzde 10,9 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,5, traktörde yüzde 30,2, otobüste yüzde 15,5 ve motosiklette yüzde 10,0 azaldı.

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 244 bin 699 olduğu bildirildi.