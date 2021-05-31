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Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 242 bin oldu

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 242 bin 200 oldu.

ÇANAKKALE 31.05.2021, 12:16
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 242 bin oldu

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 242 bin 200 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine gören, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,4’ünü otomobil, yüzde 21,9’unu motosiklet, yüzde 13,6’sını kamyonet, yüzde 6,0’ını traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzde 0,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Çanakkale’de ise trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 242 bin 200 olduğu bildirildi.
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