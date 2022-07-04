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Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı. Birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77’den 6,20’ye yükseldi.

ÇANAKKALE 04.07.2022, 20:56
Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı. Birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77’den 6,20’ye yükseldi.

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü. Yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL’ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL’ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İYİ Partili bir üyenin çekimser oyu ve AK Partili üyelerin ret oyu verdiği suya yüzde 35 zam maddesi, mecliste CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

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