Çanakkale’de, spor karşılaşmalarındaki holiganizm masaya yatırıldı

Çanakkale’de, Avrupa Entegrasyon Derneği ile Kompetenta Unga işbirliğinde spor karşılaşmalarındaki holiganlık masaya yatırıldı.

Çanakkale’de, Erasmus, Gençlik Değişimi projesi kapsamında; Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Litvanya, Romanya ve İsveç ülkelerinden toplam 41 gencin katılım sağladığı ‘Near The Sport’ programında holiganlığın ne olduğu, neden görüldüğü ve bu durumun kendi ülkelerinde nasıl sorunlara yol açtığını konuları görüşüldü.

Günümüzde yerel ve uluslararası müsabakalarda çokça karşılaşılan bir sorun olan holiganlık tüm ülkelerin ortak sorunu haline geldi. Proje süresi boyunca holiganizmin nedenlerini incelenirken, toplumu bu davranışa iten sorunların temeline inildi. Toplumlar içerisindeki sorunları farklı açılardan ele alarak, bireyleri topluma kazandırmak amaçlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Avrupa Entegrasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Keskin ile Denetleme Kurulu Başkanı Turgut Kaan Akkoca, “Çanakkale gibi bir şehirde tarihi hissederek Birleşmiş Milletler ‘in hedefleri doğrultusunda bir proje gerçekleştirerek gençlerin farkındalığını arttırmak bizlere ve katılımcılarımıza unutulmaz anlar yaşattı. Turizm açısından yapısal ve çevresel donatılara; tarihi ve kültürel mirasa sahip; Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı şehir Çanakkale’nin tanıtılmasında bizlere destek verenlere teşekkür ediyoruz. Şehir merkezinde düzenlediğimiz basketbol etkinliği ile de şehir sakinlerinin dikkatini çektiğimizi düşünüyoruz. Gençlerin Avrupa Birliği fırsatlarından yararlanmaları adına yerel derneklerle özellikle bizlere lojistik anlamda destek veren kurumlara da teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdiler.

Son olarak katılımcılardan oluşan takımların birbiriyle rekabet ettiği bir basketbol turnuvası düzenlenerek farkındalık oluşturuldu.