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Çanakkale’de sikke operasyonu
Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.
ÇANAKKALE 25.03.2022, 13:38
Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Bayramiç ilçesinde 2 şüphelinin elinde bulunana sikkeleri satmak için alıcı aradıkları yönündeki istihbaratı değerlendirdi. Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda 406 adet sikke, 2 adet obje ele geçirdi. 2 şüpheli jandarmadaki işlemleri sürüyor.