Çanakkale’de Pediatrik Ergoterapi Ünitesi açıldı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde Pediatrik Ergoterapi Ünitesi açıldı.

Devlet Hastanesinde kurulan pediatrik ergoterapi ünitesinde 0-10 yaş aralığındaki özgül öğrenme güçlüğü, down sendromu, otizm spektrum bozukluğu gibi birçok engel grubuna sahip çocuğa hizmet verilecek. Bu terapi hizmeti çocuğun ihtiyacı ve motivasyonu göz önünde bulundurularak verilecek.

Terapi; duyu-algı-motor bütünleştirilmesi, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, ince ve kaba motor aktiviteler, akademik becerilere yönelik aktiviteler, iletişim ve etkileşim becerileri, dikkat, hafıza, görsel algı, el göz koordinasyonu, denge, praksis becerileri, bilateral integrasyon, oyun aktivitelerine katılım gibi alanları içeriyor. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi kadrosunda bulunan 3 Ergoterapist ile danışanlara hizmet verilecek.

Törenle gerçekleştirilen ünitenin açılışına; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr Gökhan Baştürk, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, kurum müdürleri ve hastane yöneticileri katıldı.

Ergoterapi Ünitesi yapımına bağışlarıyla katlıda bulunan Bayrak ailesine Vali İlhami Aktaş ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu tarafından plaket verildi.