Çanakkale’de orman şehitleri anıldı

Çanakkale’de, 25 Temmuz 1994 yılında Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalarak şehit düşen dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe ve 133 orman şehidi anısına anma töreni gerçekleştirildi.

25 Temmuz 1994 tarihinde başlayan ve 57 saat süren Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda orman yangınında şehit düşen dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe anısına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale Bisiklet Platformu’nun katılımıyla anma töreni düzenlendi. Orman şehidi Talat Göktepe esteliği önünde gerçekleşen törende konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, “Çanakkale şehitlerimizin canlarını vererek kurtardığı bu topraklardaki ormanlarımızın, yangınlardan zarar görmemesi için Orman Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar 133 çalışanımızı şehit verdik. Meslek büyüğümüz Talat Göktepe’yi şu anda bulunduğumuz noktada orman yangınıyla mücadele ederken kaybettik. Tüm canlıların yaşam alanı olan ormanlarımızın yanmaması için hayatını veren 133 orman şehidimiz ve tüm şehitlerimizi yâd ediyor rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.