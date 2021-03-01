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Çanakkale’de maden ocağı göçtü: 1 işçi göçük altında
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan CVK maden ocağında göçük meydana geldi.
ÇANAKKALE 01.03.2021, 17:52
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Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan CVK maden ocağında göçük meydana geldi.Yenice ilçesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan CVK maden ocağında göçük oldu. İşçi G.B. tahkimatın çökmesi sonucu 40-50 metre derinlikte göçük altında kaldı. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin katıldığı işçi G.B.’yi kurtarma çalışmaları devam ediyor.