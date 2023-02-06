Çanakkale’de kriz merkezi toplandı

Çanakkale’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerinde birçok ilde hissedilen depremin ardından kriz merkezi toplandı.

Çanakkale Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem haberi alındığında Vali İlhami Aktaş başkanlığında kriz merkezi toplanmış olup deprem bölgesi ile ilgili tüm gelişmeler kriz merkezinden takip edilmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda Çanakkale İl AFAD Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ve112 Acil Sağlık Ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Piskososyal destek ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hasar Tespit ekipleri ve Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Bölge yapılacak yardımlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, İlimizde Çanakkale İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacaktır. Depremden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” denildi.