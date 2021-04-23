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Çanakkale’de kolluk kuvvetleri 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç korteji gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE 23.04.2021, 14:36
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Çanakkale’de kolluk kuvvetleri 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç korteji gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünde korona virüs tedbirleri kapsamında tören düzenlenemedi. Yenice’de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları Türk bayrakları ve balonlar ile süsleyerek kortej oluşturdu. Ekipler tarafından 23 Nisan coşkusu evlerde yaşatıldı.
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