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Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

ÇANAKKALE 30.03.2021, 17:19
Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçelerde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde G.Ü. isimli şahsın iş yeri ve aracında arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda; satışa hazır vaziyette paketlenmiş 19 bin 380 dal doldurma sigara ve 41 kilo 500 gram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli G.Ü. isimli şahsa 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.
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