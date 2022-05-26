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Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.

ÇANAKKALE 26.05.2022, 16:05
Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Lapseki ilçesinde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 1 adet dijital sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör aleti, 5 adet manuel sigara sarma makinesi, 101,45 kilogram bandrolsüz kıyılmış açık tütün

37 bin 200 adet doluma hazır makaron, 3 kilogram bandrollü doluma hazır tütün, 780 adet satışa hazır doldurulmuş sigara ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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