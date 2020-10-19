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Çanakkale’de kaçak içki operasyonu
ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAK İÇKİ OPERASYONUNDA BİN 730 LİTRE KAÇAK ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ.
ÇANAKKALE 19.10.2020, 11:41
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Çanakkale’de gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda bin 730 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak/sahte alkol üretimi ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma neticesinde, önceki gün şüpheli bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, bin 730 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kaçak şarap muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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