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Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAK VE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
ÇANAKKALE 05.11.2020, 16:54
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Çanakkale’de gerçekleştirilen kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahte/Kaçak Alkollü İçki, Etil/Metil Alkol suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde 2 farklı şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda; 594 lt. etil alkol, 45 lt. kaçak alkollü içki üretim kiti, 140 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.
İfadesi alınan 2 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.