Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahte/Kaçak Alkollü İçki, Etil/Metil Alkol suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde 2 farklı şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda; 594 lt. etil alkol, 45 lt. kaçak alkollü içki üretim kiti, 140 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

İfadesi alınan 2 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.