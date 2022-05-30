Çanakkale’de jandarma ekipleri 2 ayda 80 şüpheliyi yakaladı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, nisan ve mayıs aylarında 47 hırsızlık olayını aydınlatarak 80 şüpheli şahsı yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2022 yılı nisan ve mayıs ayları içerisinde 47 hırsızlık olayını aydınlatıldı. Olayların şüphelisi olan 80 kişiyi ise yakalayarak haklarında adli işlem gerçekleştirdi.