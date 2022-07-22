Çanakkale’de ilk kez yapıldı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde ITP (Pıhtılaşma bozukluğu) bulunan iki gebeye sezaryen doğum ile bebeklerine kavuştu.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Serhat Çeliker ve Hematoloji Uzmanımız Uz. Dr. Serkan Güven tarafından yapılan operasyonda ITP hastalığı bulunan iki gebe sezaryen ile doğum yaparak sağlıklı bir şekilde bebeklerine kavuştu. Operasyon sonrası açıklamalarda bulunan Op. Dr. Serhat Çeliker, “Yan dal uzmanlarımızın da aramıza katılmasıyla beraber hastanemizde yapılabilecek işlem sayısı artmıştır. Gebelerimizin ameliyatlarından önce Hematoloji uzmanımız ile planlamamızı oluşturduk. Yan dal uzmanımızın da konuya hakim olmasından dolayı operasyonlarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, “Ailemize dahil olan Hematoloji, Neonatoloji, Perinatoloji, Jinekolojik Onkoloji, Cerrahi onkoloji, Geriatri, Nefroloji, Onkoloji, Romatoloji, Endokrinoloji, Yoğun bakım, Algoloji, Gastroenteroloji gibi yan dal uzmanlarımızın da katılmasıyla birlikte hastanemizde yapılan işlem çeşitliliği artmıştır. Böylelikle farklı hasta grupları geldiğinde hem teknik hem de beyin gücü olarak neredeyse hepsine müdahale edebilir duruma gelmiş bulunmaktayız" dedi.