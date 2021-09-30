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Çanakkale’de ihracat ve ithalat arttı

Çanakkale’de Ağustos ayında ihracat yüzde 47,2 artarak 15,6 milyon dolar, ithalat yüzde 76,2 artarak 10,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ÇANAKKALE 30.09.2021, 11:49
Çanakkale’de ihracat ve ithalat arttı

Çanakkale’de Ağustos ayında ihracat yüzde 47,2 artarak 15,6 milyon dolar, ithalat yüzde 76,2 artarak 10,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ağustos ayında yüzde 52,4 artarak 11 milyar 839 milyon dolardan, 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi.

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