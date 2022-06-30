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Çanakkale’de ihracat azaldı, ithalat arttı
Çanakkale’de Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,1 azalarak 15,3 milyon dolar, ithalat yüzde 60,1 artarak 9,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ÇANAKKALE 30.06.2022, 15:26
Çanakkale’de Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,1 azalarak 15,3 milyon dolar, ithalat yüzde 60,1 artarak 9,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.