Çanakkale’de elektrik kesintisi

Çanakkale’de, enerji nakil hatlarında yapılacak olan emniyet tedbirleri kapsamında yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)’dan yapılan yazılı açıklamada; enerji nakil hatlarında yapılacak olan emniyet tedbirleri kapsamında 27 Kasım Cuma günü 12.00 ile 16.00 saatleri arasında Barbaros Mahallesi; Gündem Sokak, Orman Sokak, Adliye Caddesi, Üstün Korugan Caddesi, Samyeli Sokak ve Özenli Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.