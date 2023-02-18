Çanakkale’de depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

Çanakkale’de, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu üretiliyor.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu üretiliyor. 7 bin giyim malzemesi üretiminin ardından merkezde görevli 6 kadrolu giyim öğretmeni, 10 usta öğretici rehberliğinde 10 gönüllü kursiyerin katılımıyla kış şartlarına uyumlu uyku tulumlarının üretimine başlandı.

Merkezde günlük 150 tulum üretimi hedeflenirken, yapımı tamamlanan ürünlerin ise önümüzdeki günlerde bölgeye sevk edileceği belirtildi.