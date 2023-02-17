Çanakkale’de depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Çanakkale’de Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıklamasının ardından Çanakkale merkez ve ilçelerdeki camilerde de depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çanakkale’de de Necippaşa Camiinde Cuma namazını kılan vatandaşlar çıkışta avluda saf tutup depremde hayatını kaybedenler için cenaze namazı kıldı. Cenaze namazı sonrası hayırseverler tarafından cemaate pilav, kandil simidi ve lokum ikram edildi.

Namaza AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile çok sayıda vatandaş katıldı.