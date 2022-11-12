Çanakkale’de "çök, kapan, tutun" tatbikatı yapıldı

Tüm Türkiye’de ve KKTC’de eş zamanlı yapılan "çök, kapan, tutun" tatbikatı Çanakkale’de Vali İlhami Aktaş’ın katılımıyla 116. Jandarma Eğitim Alayı’nda yapıldı.

AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23’üncü yılı nedeniyle saat 18.57’de Türkiye genelinde ve KKTC’de "çök, kapan, tutun" tatbikatı yapıldı. Çanakkale’de ise 116. Jandarma Eğitim Alayı’nda yapılan tatbikata Vali İhhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile daire amirleri ve kurum müdürleri katıldı.

Tatbikatın ardından konuşan Vali İlhami Aktaş, "Bugün hepimizin bildiği üzere 12 Kasım Düzce Depremi’nin 23’üncü yıl dönümü. Tam da bu saatte, dakikada maalesef depremi yaşamıştık. Depremleri önlemek, önce bilmek mümkün değil. Ama depremin yıkıcı ve öldürücü etkisini azaltmak insanoğlunun elinde. Gelinen teknolojide hem binalarımızda hem de yapacağımız inşaatlarımızın kalitesiyle zararları azaltabileceğimiz gibi, afet eğitimleriyle, tatbikatlarıyla afetlere hazırlıkta da insanlarımızı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az seviyeye indirmemiz mümkün. Bu çerçevede ülkemizde son yıllarda AFAD Başkanlığında, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatları ve gayretleriyle büyük farkındalıklar oluşmakta. Son yıllarda yine meydana gelen depremlerde gördüğümüz gibi artık insanlarımız daha bilinçli bir şekilde, inşaatlarımız daha sağlam şekilde ama hepsinden önemlisi tüm afetlerden sonra başta Sayın Bakanlarımız olmak üzere, onların da başında Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere hepsi olay yerindeler. Artık yıllar önce gördüğümüz ‘nerde bu devlet’ sloganlarını hiçbir yerde görmemekteyiz. Keşke böyle acılar yaşamasak ama bu acılarda insanlarımız kendilerinin yanında devleti görmek istiyorlar. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz bu farkındalık çalışmalarıyla devletimiz bunu sağlamış vaziyette. Biz de vatandaşlar, bireyler olarak eğitimli, hazırlıklı olmamız, deprem anında yapacaklarımızı çok iyi kavramamız lazım. Bu anlamda tüm Türkiye’de müthiş bir çalışmayla da gerçekten bir farkındalık oluştu. Okullarımızda öğrenciler Cuma günü tatbikatı yaptılar. Tüm kamuoyu da bunu sahiplendi. Tüm Türkiye’de aynı anda, saniyede, dakikada bir tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Tekrar söylüyorum, Allah deprem göstermesin, yıkıcı acılar vermesin. Ama deprem olduğunda da buna hazırlıklı olmamız gerektiği bilinciyle elimizde gücü kullanmamız lazım, buna hazırlıklı olmamız lazım" dedi.