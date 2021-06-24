Çanakkale’de bu hafta sonu Nüfus Müdürlüğü açık olacak

Çanakkale’de, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün açık olacağı bildirildi.

Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; “Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı 26 Haziran 2021 Cumartesi ve 27 Haziran 2021 Pazar günü sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07:00 - 17:00, 27 Haziran 2021 Pazar günü 07:00 - 15:30 saatleri arasında açık tutulacaktır” ifadelerine yer verildi.