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Çanakkale’de bir okulda Covid-19 çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir anaokulunda korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanılması üzerine yüz yüze eğitime ara verildi.

ÇANAKKALE 12.04.2021, 14:30
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Çanakkale’de bir okulda Covid-19 çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir anaokulunda korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanılması üzerine yüz yüze eğitime ara verildi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulunda saptanan Korona virüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim sistemiyle öğrenim görecek.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle: “Bayramiç Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulunda yüz yüze eğitim ve öğretime 18.04.2021 tarihine kadar ara verilerek bu süre zarfında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve 17311375 sayılı yazısında belirlenen uzaktan eğitim esasları doğrultusunda uzaktan eğitime başlanmasına, eğitimin

19.04.2021 Pazartesi Günü yüz yüze eğitim ve öğretime başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir”
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