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Çanakkale’de balık tezgahlarında fiyatlar arttı

Çanakkale’de balık tezgahlarında fiyatlar arttı.

ÇANAKKALE 20.06.2022, 23:13
Çanakkale’de balık tezgahlarında fiyatlar arttı

Çanakkale’de balık tezgahlarında fiyatlar arttı.

Denizlerde 15 Nisan’da kapanan av sezonu ile birlikte balık fiyatları artmaya başladı. Çanakkaleli balıkçılar balık fiyatlarının bu aralıklarda devam edeceğini belirtirken, halde sardalya 70, jumbo karides 250, kolyoz 70, yeşil istavrit 80, çipura 150, levrek 160 liradan satılıyor.

Balıkçı Onur Yiğit, “Balık fiyatları yükseldi. Sardalyanın kilosu şu anda 60-70 lira arasında değişiyor. Fiyatlar bu aralıklarda devam eder diye düşünüyorum” dedi.

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