Son Dakika
Çanakkale’de adli yıl açılış töreni gerçekleşti
Çanakkale’de, 2022-2023 adli yılı açılışı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.
ÇANAKKALE 01.09.2022, 11:26
Çanakkale’de, 2022-2023 adli yılı açılışı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.
Çanakkale’de 2022-2023 adli yılı açılışı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Baro Başkanı Av. Soner Aydın, törende yaptığı konuşmada, “Bugün yine yeni bir adli yılın başlangıcındayız; En içten duygularla ülkemize, tüm hukuk camiamıza, meslektaşlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz” dedi.
Törene, Baro Başkanı Av. Soner Aydın, savcılar ve baroya bağlı avukatlar katıldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
|4
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
26
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü