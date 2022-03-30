Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Kabatepe-Gökçeada hattında, perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Çanakkale boğaz hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ firmasından yapılan duyuruda, "31 Mart Perşembe beklenen fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında gün içerisinde sadece Gökçeada’dan saat 07:00, Kabatepe’den ise saat 11:00’de seferler yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir, 1 Nisan Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı bulunan tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu."