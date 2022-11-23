Çanakkale’de 90 bin TL değerinde 29 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Çanakkale’de jandarma düzenlediği kaçak sigara operasyonunda piyasa değeri 90 bin TL olan 29 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde merkeze bağlı Kurşunlu köyünde düzenledikleri operasyonda, piyasa değeri 90 bin TL olan 29 kilogram kıyılmış tütün, 11 bin dolu makaron, 56 bin 500 boş makaron, otomatik sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.