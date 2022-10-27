Çanakkale’de 57 bin adet doldurma sigara ele geçirildi

Çanakkale’de, tütün mamülleri ve makaron kaçakçılığının önlenmesine yönelik 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 57 bin dal doldurma sigara ve 6 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından ülke genelinde tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığının önlenmesine yönelik eş zamanlı ‘NEFES-2’ kod isimli operasyonu çerçevesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 57 bin tane doldurma sigara ve 6 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, M.G.Ö., S.Ç. ve R.A. haklarında yapılan adli işlem yapıldı. Şüpheliler, M.G.Ö., S.Ç. ve R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.