Çanakkale Zaferi’nin 108’nci yılı teması ‘Ruhumuzda Var’ oldu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca düzenlenen ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ çerçevesinde yapılan tören ve kutlamaları tüm ülkede ortak bir çizgide buluşturmak ve coşku ile kutlamak adına 2018 yılından itibaren yapılan her tören bir tema çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

2018 yılında “Birileri Var”, 2019 yılında “Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale”, 2020 yılında “Hilal’in Gölgesinde Saklı Abideler”, 2021 yılı için “İstiklalden İstikbale Çanakkale”, 2022 yılında “Bir Yanımız Hep Çanakkale “olarak belirlen tema 2023 yılında ise “Ruhumuzda Var” olarak belirlendiği bildirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, “18 Mart günü Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek olan törenin 108. yılında “Ruhumuzda Var” temasının belirlenmesinde ise 2023 yılının Cumhuriyetin ilanının 100. Yılı olması etkili olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. Yılı dönümünün olduğu eşsiz bir yılı olan 2023’ü yaşamaktayız. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan Cumhuriyetin ilanı Çanakkale cephesinde gerçekleştirdiğimiz eşsiz bir zaferin verdiği imkan ile elde edildiğini hatırladığımızda nasıl bir ilişki olduğu göz önüne çıkmaktadır. Çanakkale’yi bir zafere götüren ve Cumhuriyeti ilan eden birliktelik, dayanışma ruhu, mücadele bu yüce milletin eseridir. Çanakkale zaferini elde ettiğimiz süreçlerdeki milletimizin gösterdiği kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadelenin o gün olduğu gibi bugün de tüm zorlu süreçlerde gün yüzüne çıktığını görmekteyiz. Bu durum bize Çanakkale’de gösterdiğimiz bu özelliklerin hala bu toplumun içinde ruhunda olan bir parça olarak ortaya çıktığını belirtmek için “Ruhumuzda Var” sloganını bu yılın teması olarak kullanmaktayız. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi”nin 108. Yıl dönümü anma programı, ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların iş birliğinde 18 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Mehmetçik’in hatırasının, inancının, cesaretinin, azminin, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi’ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına düzenlenecek törenlere ait bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla talep edilen materyallere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" sitesinden yüksek çözünürlüklü olarak erişim sağlanacaktır. "İstiklalden İstikbale Çanakkale" adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, televizyon kanallarında hafta etkinlikleri çerçevesinde gösterilecektir” denildi.