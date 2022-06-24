Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesinin Kalkım beldesini ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesi Kalkım Beldesine giderek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kalkım Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, Kalkım Jandarma Karakol Komutanı J. Başçavuş Nazmi Batıgün tarafından karşılandı.

Vali İlhami Aktaş, Kalkım Jandarma Karakol Komutanı J. Başçavuş Nazmi Batıgün’ den Jandarma Karakol Komutanlığının mevcut durumu, asayişin ve huzurun temini noktasında yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgi aldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali İlhami Aktaş, Kalkım Jandarma Karakol Komutanı J. Başçavuş Nazmi Batıgün ve personeline görevlerinde başarılar diledi.

Vali İlhami Aktaş, Kalkım Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaretinin ardından Yenice Halk Eğitimi Müdürlüğü, Kalkım Dikiş Nakış Kursunu ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, Usta Öğretici Ayşe Filiz Elmas ve kursiyerlerle bir süre görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerler tarafından yapılan el emeği, göz nuru ürünleri inceleyen Vali İlhami Aktaş, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali İlhami Aktaş, Halk Eğitim Merkezi Dikiş nakış kursu ziyaretinin ardından Kalkım Beldesinde vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi. Vatandaş ve esnaflarla bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, vatandaş ve esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaş ve Esnaf ziyaretlerinin sonrasında Vali İlhami Aktaş, Kalkım Belediyesi’ni ziyaret etti.

Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, Başkan İbrahim Taşkın ile bir süre görüşerek sohbet etti ve Kalkım Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, Vali İlhami Aktaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Yenice ilçesi Kalkım Beldesi ziyaret ve incelemelerinde Vali İlhami Aktaş’a Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan ve AK Parti Kalkım Belde Başkanı Murat Alçın eşlik etti.