Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maraton başlıyor

Çanakkale’nin Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen Çanakkale Tarihi Alan fotoğraf severleri ağırlıyor.

Tarihi Alanın tanıtılmasına katkı sağlamak, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amacıyla fotoğraf sevenlerin buluşacağı ‘Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu” 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Yarışmaya hem profesyoneller hem amatör fotoğrafçılar katılabilecek olup, yarışma kapsamında 2 gün boyunca Fotoğraf Maratonu’nda yer alacak. ‘Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu’ yarışmasına katılmak isteyen adaylar, yarışmanın bütün detaylarını https://catab.ktb.gov.tr/ internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşabilecekler.