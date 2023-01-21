Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından “çevreden evrene ilkesi” temelinde Çanakkale Müzik Kültürü Envanteri Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çanakkale Müzik Kültürü Envanteri Çalıştayı’na, Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Akdur, ÇOMÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yerelde kültüre hizmet eden, çalışmaları olan uzmanların kendi uzmanlık alanları hakkında görüşlerinin ilgililerle buluşması, yine bu alanlara yönelik “eğitim-icra-besteleme araştırma odaklı” konularının görüşüldüğü Çanakkale Müzik Kültürü Envanteri Çalıştayı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Müzik dinletisinin ardından programda; Doç. Dr. Merve Eken Küçükaksoy ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül tarafından birer konuşma gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından Vali İlhami Aktaş tarafından Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül’e çalıştaya katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Müzik Kültürü Envanteri Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.