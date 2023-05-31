Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde fidan dikmeye davet etti

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nden 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’yle ilgili yapılan açıklamada, sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla halkı sigarayı bırakmaya ve "Çocuklarına Zehir Saçan Tütün Tarlası Değil Oksijen Salan Ormanlar Bırak" diyerek fidanlar dikmeye davet edildi.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’yle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edildi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs Günü “Dünya Tütünsüz Günü” olarak amaca yönelik çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Yapılan araştırmalar dünyada yaşanan en önemli sorunlar arasında iklim değişikliği ve kuraklığın olduğunu göstermektedir. Tütün ekiminde kullanılan çok miktardaki pestisit, gübre ve kimyasal; tehlikeli kirletici maddelerin suya ve toprağa atılmasına neden olarak tarım arazilerinin verimliliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. 31 Mayıs 2023 Dünya Tütünsüz Gününde; tütün üretiminin verimli tarım arazilerine yaptığı olumsuz etkilerin yanı sıra tüketilen suyun miktarının kuraklığa olan etkisine de dikkat çekmek hedeflenmiştir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına bireysel anlamda bu sorunla mücadele etmek her bireyin görevidir. Sigara kullanımı, halk sağlığı açısından ciddi sonuçları olan küresel bir sorun olup; en önemli önlenebilir ölüm nedenidir. Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır. Bu konudaki kararlılık en önemli adım olmakla birlikte, bir hastalık olarak kabul edilen sigara kullanma alışkanlığından kurtulabilmek için sağlık çalışanlarının desteğine de ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda en yakın sağlık kurum ve kuruluşlarımıza müracaat edilerek, Sigara Bırakma Polikliniklerinden - ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı - birakabilirsin.org web sitesi’nden destek istenmelidir. Toplumumuzun ve yarının teminatı olan çocuklar ve gençleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak için Müdürlüğümüzde tütün ve tütün ürünleri ile mücadele çalışmaları kararlı bir şekilde devam etmektedir. Kapalı alanlarda ve toplu yaşam alanlarında, sigara ile mücadele konusunda vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız vardır. Vatandaşlarımız tarafından kapalı alanlarda sigara içildiğinin tespit edilmesi halinde, Bakanlığımızın "184" numaralı telefonuna ihbarda bulunulabilecektir. Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla halkımızı sigarayı bırakmaya ve "Çocuklarına Zehir Saçan Tütün Tarlası Değil Oksijen Salan Ormanlar Bırak" diyerek fidanlar dikmeye davet ediyoruz. Sağlıklı nesillerimizin geleceği için tüm halkımızın ’’Dumansız Bir Hava Sahasında’’ yaşamasını temenni ediyoruz” denildi.