Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98946
ALTIN
378.459
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6398
EURO
7.5645

Çanakkale Ezine’de vatandaşlara ’Borel’ dağıtıldı

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE KURULAN HALK PAZARINDA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI GÜRAY YÜKSEL, KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YERLİ EL DEZENFEKTANI ‘BOREL’ DAĞITTI.

Çanakkale Ezine’de vatandaşlara ’Borel’ dağıtıldı

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE KURULAN HALK PAZARINDA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI GÜRAY YÜKSEL, KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YERLİ EL DEZENFEKTANI ‘BOREL’ DAĞITTI.

20 Nisan 2020 Pazartesi 23:16
7 Okunma
Çanakkale Ezine’de vatandaşlara ’Borel’ dağıtıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kurulan halk pazarında İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yerli el dezenfektanı ’Borel’ dağıttı.

Ezine’de kurulan halk pazarında, dezenfektan tüneli girişi öncesinde sosyal mesafeye uyarak vatandaşlara 6 bin adet yerli ve milli dezenfektan dağıtıldığını söyleyen Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Arge çalışmalarının ardından Bor madeninden üretilen yerli ve milli el dezenfektanı olan Borel’i Ezine halkımıza dağıttık. Korona virüsle mücadelede 6 bin adet dağıtılan dezenfektan ile halkımızın sağlıklı ortamda alışveriş yapmasına vesile olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Başkan Yüksel, Ezine’de korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

Son Güncelleme: 21.04.2020 00:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim