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Çanakkale Çan’da 23 Nisan kutlaması

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak tören gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE 23.04.2021, 12:31
Çanakkale Çan’da 23 Nisan kutlaması

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak tören gerçekleştirildi.

Çan Atatürk Şehir Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören farklı dallarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Törene, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkan Vekili Aşkın Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri katıldı.
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