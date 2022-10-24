Çanakkale Barosu’ndan Başkan Gökhan’a ziyaret

Çanakkale Baro Başkanı Hande Keskin ve yönetimi, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Çanakkale Barosu Genel Kurulunun ardından Baro Başkanlığına seçilen Avukat Hande Keskin ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Gökhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Gökhan, Keskin ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Başkan Gökhan, kendi adına dikilmesini sağladıkları fidan bağışı için Çanakkale Barosu yönetimine teşekkürlerini iletti.