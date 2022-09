Çanakkale 18 Eylül etkinliklerinde okçuluk ve trap atışı heyecanı

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde trap atışları ve okçuluk turnuvası düzenlendi. Yarışmacıların hedefi vurmak için gösterdikleri mücadele izleyenleri heyecanlandırdı.

Biga Belediyesi’nin, Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü ile birlikte düzenlediği geleneksel trap atışı yarışmasında sporcular atışlarını gerçekleştirdi. Balıkkaya Atış Poligonunda düzenlenen yarışma profesyonel, skeet ve amatör kategorilerde gerçekleşirken kupa, altın ve madalya ödülleri Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Alaeddin Şiren takdim etti. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Biga’da ve Biga Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Başkan Erdoğan’a ve yarışmaya katılan sporculara teşekkür etti.

Etkinliklerin bir diğer durağı ise Okçuluk Festivali oldu. Biga Belediyesi ile Biga Okçuluk Kulübü iş birliğinde düzenlenen okçuluk turnuvalarına ilçeden ve çevre şehirlerden 250 okçu katıldı. Rafet Gürkaynak Caddesi üzerinde bulunan Millet Bahçesi alanında ve Yeniçiftlik’te düzenlenen festivalde renkli görüntüler ortaya çıkarken, ok atışlarında büyük heyecan yaşandı. Turnuvalar sonunda kategorisinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Biga Okçuluk Kulübü Başkanı Zühtü Uygun, “Bu yıl Biga’da okçuluk etkinliklerinin 3’üncüsünü düzenliyoruz. Bu yıl birde özel bir yıl oluyor, 100’üncü yıl kutlamalarını yapıyoruz. Etkinliklere 250 kişi katıldı” ifadelerine yer verdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı konuşmasında, "Biga’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde okçuluk festivalimizdeyiz. 250’ye yakın okçu kardeşimiz yarışları başlattı ve şu an devam ediyor. Menzil yarışlarımızda Yeniçiftlik bölgemizde gerçekleşti. At üstünde ok atan kılıç kuşanan bir ecdadın torunlarıyız. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur anlayışı ile bizde geleneksel sporlarımızı yaşatmak için Biga Belediyesi olarak geçen yıl başlattığımız festivalimizi bu yıl da devam ettiriyoruz. Bu süreçte hem derneğimiz hem de Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz katkıları ile Biga Belediyemizin öncülüğünde birçok müsabakalarımız oluyor. İlçemizde okçuluğa gönül vermiş dostlarımızı Biga’mızda misafir etmekten buradaki etkinliklerde onları görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.