Çan’a yeni güreş sahası yapılıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesine yağlı pehlivan güreşleri için yeni güreş sahası yapılacak.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bu yıl 57. gerçekleştirilecek Süleyman Şahin Çan Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri için şehir içinde yeni güreş sahası oluşturma çalışmalarını başlattı. Başkan Bülent Öz, “Çan’a yeni bir eser inşa etmek ve Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni yeni yerinde halkımızla seyretmek istiyoruz. Bu sebeple planladığımız alanda, sorumlu personel eşliğinde incelemelerde bulunduk. Yağlı pehlivan güreşlerini şehrin içine entegre ederek bir festival havası oluşturmayı, toplumun tüm bireylerini dahil etmeyi, esnafın ekonomik alanda kazanım elde etmesini hedefliyoruz” dedi.