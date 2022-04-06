Çan Seramik Mahallesi su deposu inşaatı başladı

Çanakkale’nin Çan ilçesi Seramik Mahallesi’ne 500 tonluk su deposu inşaatı yapımı başladı.

Çan Belediyesi sorunlara çözüm üretmeye ve yapılmayanı hayata geçirmeye devam ediyor. Çan’da büyük bir hizmet sunacak ve Seramik Mahallesinin uzun yıllar yaşadığı sorunu çözeceğini söyleyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “500 tonluk büyük bir su deposu inşaatı şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seramik Mahallesini besleyen Karşıyaka su depoları, bu depo bittiğinde, Karşıyaka Mahallemizde de yaşanan basınç düşüklüğü vb. sorunlar son bulacak. Su deposu inşaatı ile mahallemiz şebeke suyu hattı beslenecek. Şebeke suyunda üst kodları besleyecek ve basınç problemi çözülecek. Olabilecek yangın tehdidine karşı su gücü ihtiyacı sağlanacak” dedi.