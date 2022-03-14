Çan Kocabaş çayı çevresi güzelleşiyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kocabaş çayı kenarı güzelleştirme çalışmaları sürüyor.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Kocabaş çayı kenarı güzelleştirme çalışmalarına ara vermeden devam eden ekibi ziyaret etti. Başkan Öz, “Yıllardan beri bu alan göze hoş gelmeyen, toz-çamur, çerçöp bir alandı. Bu çalışma sonrası ilçemize yakışır tertemiz bir alan haline gelmiş olacak. Kapalı pazar yeri karşısı, kocabaş çayı kenarında bulunan alanı otopark alanına çevirerek özellikle pazartesi günleri ortaya çıkan trafik karışıklığının da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu alan gerektiğinde güzel bir etkinlik alanına da dönüşmüş olacak. İlçemizdeki otopark sorununu asgariye indirmek için bir süredir yürüttüğümüz ve ilçemize kazandırdığımız otopark alanlarına ilave çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz” dedi.