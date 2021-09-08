Çan Karşıyaka Hacı Fatma Bodur Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemeler yapıldı

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Karşıyaka Hacı Fatma Bodur Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Karşıyaka Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hacı Fatma Bodur Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin birleşiminin ardından okul 2021-2022 eğitim öğretim yılına hızla hazırlandı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Karşıyaka Hacı Fatma Bodur Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde eksiklerin tamamlanması için incelemelerde bulundu. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal’a İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Okul Müdürü Bahar Topçu Çelik ve Müdür Yardımcısı Şaban Kayabey’in eşlik ettiği incelemede, okulun içerisinde bulunan bilgisayar ve yemek üretim atölyeleri, derslikler, kantin ve sosyal aktivite alanları gezilerek eksikleri tespit edilip en kısa sürede tamamlaması söylendi.